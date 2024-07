Ator recusou papel que sexualizava corpo negro em Sex And The City

O ator Blair Underwood fez uma participação na sexta e última temporada de Sex And The City, mas esse não foi o primeiro convite que ele recebeu para estrelar a série. De acordo com o ator, ele recusou um primeiro chamado por causa da sexualização de corpos negros.

Segundo um relato de Underwood, o personagem seria focado em sua cor. “A primeira vez que ofereceram o papel, para ser honesto com você, era sobre como Samantha (Kim Cattrall) era fascinada por namorar um homem negro e queria saber se, uh, todos os rumores eram verdadeiros sobre nossa anatomia”, relatou em entrevista à Variety.

Ele explicou ainda que recusou de forma educada. “Eu disse: ‘escute, estou honrado, obrigado, mas eu simplesmente não quero interpretar um personagem baseado em raça, na curiosidade sobre um homem negro’”, relatou o ator.

A recusa não impediu a equipe de fazer um novo convite mais a frente, para um personagem diferente. Ele relata que, cerca de um ano depois, recebeu uma nova ligação com um pedido para participar da trama em um novo papel.

“Eu fiz cinco episódios, e acho que Samantha mencionou uma vez, dizendo algo sobre ‘um médico negro’ com quem Miranda (Cynthia Nixon) estava namorando. E isso tem sido realmente uma coisa consistente na minha carreira: não querer ser rotulado como ‘o cara negro’. Eu tive essa conversa com muitos produtores ao longo do caminho, e eles foram tão bons. Eles disseram, ‘Não, ele é apenas um médico que Miranda conhece no elevador, e eles têm uma pequena aventura agradável.’ E foi incrível.”