Recanto, o único bar LGBTQIAPN+ de Rio Branco, anuncia fechamento

Em um triste anúncio que abalou a comunidade LGBTQIAPN+ de Rio Branco, o icônico bar “Recanto” informou na noite desta quinta-feira (21) o encerramento das suas atividades. O estabelecimento, conhecido por ser um espaço inclusivo e acolhedor para todas as identidades de gênero e orientações sexuais, deixará saudades aos amantes da vida noturna.

Desde sua inauguração, o Recanto tornou-se referência para a comunidade LGBTQIAPN+ em Rio Branco, oferecendo um ambiente acolhedor e seguro para a celebração da diversidade. O bar rapidamente conquistou a simpatia dos jovens e se tornou um ponto de encontro para a comunidade promovendo eventos temáticos, festas inclusivas e apresentações artísticas que celebravam a pluralidade de gênero e orientação sexual.

Ao informar o fechamento do local, os responsáveis declaram que estão de partida para o nordeste.

“Tudo o que é bom dura o suficiente pra deixar saudades. Em 2 anos e meio, vivemos de tudo – das festas épicas aos momentos únicos. Mas agora é hora do Recanto no Acre dizer adeus. É hora de ganhar o Nordeste brasileiro, a partir do Recanto Jampa. Mas não partiremos em silêncio. No dia 21 de outubro nos reuniremos para a última festa: o Halloween do Recanto – A Despedida. Uma última chance para abraçar, recordar e criar memórias que durarão para sempre. Obrigado por fazer parte desta jornada, Recanters! Foi incrível! 👏 💚🍺”, escreveu.