TRÁGICO: pastor morre após colisão frontal entre veículos

Um grave acidente no final da noite de quarta-feira (06) encerrou a vida do pastor Daniel Lima na RO-387 na região conhecida por Água Fria em Pimenta Bueno. O pastor era líder da Igreja Assembleia de Deus em São Felipe do Oeste.

De acordo com informações preliminares, o pastor trafegava num veículo Renaut, modelo SUV Duster, sentido Espigão/BR-364, quando se chocou frontal com um pick-up Fiat, modelo Strada, carregada de mandioca, que seguia no sentido contrário da via.

Ele ficou ferido, mas foi socorrido com vida pelos homens do Corpo de Bombeiros de Espigão, porém tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. O pastor morreu no local do acidente.

O pastor Daniel Lima era muito querido na cidade de São Felipe do Oeste. Era natural da Bahia e deixa esposa e filhos.

De família pioneira no município, o pai do pastor Daniel Lima, pastor Geraldo presidiu a igreja em Espigão do Oeste, Alvorada do Oeste e Costa Marques.

Daniel Lima morreu no local. O rabecão removeu o corpo da rodovia e seguiu até a cidade de São Felipe do Oeste assim que foi identificado a identidade do pastor. A família foi comunicada em seguida.

A esposa do pastor Daniel Lima está bastante abalada com a morte trágica do seu marido.

O velório de corpo presente e sepultamento serão divulgados pela família do pastor.