Velório de jovem morta por atropelamento é marcado por orações e comoção; vídeo

Hinos e muita oração marcaram o velório da jovem Alexandra Ferreira da Silva Oliveira, de 26 anos, que morreu na manhã deste sábado (30) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Alexandra, que havia sido vítima de um atropelamento na semana passada, não resistiu aos graves ferimentos.

Pelo período da tarde, a família realizou o velório e em seguida o sepultamento da jovem no cemitério Morada da Paz. A família de Alexandra havia lançado um apelo desesperado por doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo na esperança de salvar a vida da jovem. A comoção e a solidariedade foram notáveis, com muitos voluntários se apresentando para ajudar, mas infelizmente, as complicações decorrentes do acidente foram fatais.

Imagens obtidas pelo ContilNet mostra o momento de oração e louvor pela alma da jovem. O acidente que levou Alexandra à UTI do Huerb ocorreu no interior do Acre, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.