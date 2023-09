VÍDEO: Marcio Bittar manda recado aos jovens participantes da Gamecon

O senador Marcio Bittar, que destinou emenda para realização da Gamecon Talks Acre, enviou um recado através de um vídeo para os jovens que participam do evento.

Em vídeo, o senador conta que através de pedidos de jovens, não apenas do Acre, destinou R$ 2,5 milhões para a atividade dos games. “É uma das poucas ações que podem fazer com que jovens que mesmo que não tenham concluído o ensino médio ou mesmo a faculdade, mas tem costume com o computador e o celular, e participam de games, através dessas emendas, do trabalho que vai ser executado por 18 meses, nós podemos oferecer a jovens do nosso estado, da região, uma oportunidade de aprender ferramentas que poderão ser úteis em uma profissão e que executa de dentro do Acre para qualquer lugar do planeta”, disse.

O senador segue dizendo que esta é uma atividade profissional para jovens, que através de cursos terão ferramentas para se inserir no mercado de trabalho, mesmo em regiões remotas da Amazônia brasileira.

“Espero que vocês aproveitem quero aqui garantir que nós vamos alocar emendas para continuar esse trabalho. Tenham todos um aproveitamento desse evento um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado e conte comigo”, finalizou.

O vídeo foi reproduzido em alguns momentos do evento para que os jovens conheçam e escutem a mensagem do senador pelo Acre, Marcio Bittar.

Em diversos momentos, o nome do senador é citado em agradecimento à emenda destinada para realização da atividade, em parceria com o Institutos Sapien e Gamecon, governo estadual e federal.

VEJA O VÍDEO: