Alysson se emociona ao falar da mãe e público grita em lançamento de candidatura: “Prefeito”

O secretário de Governo e pré-candidato à prefeitura nas eleições de 2024, Alysson Bestene, se emocionou ao falar da mãe e relembrar a infância nesta segunda-feira, 02, no mesmo bairro onde está localizada a sede do Progressistas.

“A minha história se confunde com a história do Progressistas. Eu cresci nesse bairro. Hoje meu pai está aqui, infelizmente minha mãe não está, mas tenho certeza que está olhando por mim”, disse, emocionado.

Alysson disse ainda que quando chegou na sede do Progressistas, encontrou uma das vizinhas da sua infância e se emocionou, pois lembrou da mãe. Bestene foi aclamado candidato do partido após uma votação de 17 a 0 contra o prefeito Tião Bocalom (PP) pela Executiva Municipal da sigla no último dia 23 de setembro.