Avião peruano some do radar e teria feito pouso de emergência em Santa Rosa do Purus

Após o acidente com um avião de pequeno porte e que caiu após decolar no aeroporto internacional de Rio Branco, não tarde deste domingo (29) um outro pequeno avião, este do governo do Peru, teve problemas na região fronteira com o Brasil, próximo ao município acreano de Santa Rosa do Purus.

Informações do governo peruano dão conta de que o avião é de transporte de carga e que decolou da cidade de Pucallpa com apenas o piloto e o co-pilito. Os nomes não foram revelados.

O destino da avião era a localidade de Breu, em território peruano. O mau tempo, porém, teria feito com que o voo fosse desviado para uma região próxima a Santa Rosa do Purus, em território brasileiro.

O avião e seus comandantes teriam sido localizado por populares brasileiros, no solo, informou o governo peruano. A informação é que o avião fez um pouso de emergência em alguma clareira na região de selva, na fronteira com o Brasil.