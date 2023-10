Jovem de 19 anos morre vítima de afogamento na Cachoeira do Abraão, em Porto Acre

A conhecida “Cachoeira do Abraão”, localizada em Porto Acre, tornou-se novamente cenário de tragédia quando um jovem identificado pelo nome de Eduardo Lima Silva, 19 anos, morreu afogado na tarde desta terça-feira (10).

Essa não é a primeira vez que acontece a morte de um jovem no local que se tornou um destino turístico popular na região, atraindo visitantes de toda o Acre em busca de aventura e lazer. De acordo com informações obtidas pelo ContilNet, o jovem teria tentado atravessar o rio próximo às cachoeiras nesse instante ele acabou desaparecendo nas águas.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, a equipe do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) retirou o corpo do jovem após ser acionada por populares. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.