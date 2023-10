Cachoeira onde jovem morreu afogado deverá ter atuação dos Bombeiros, diz prefeito

No último final de semana um jovem de 19 anos, nidificado como Cauã Ricardo, morreu na Cachoeira do Abraão, em Porto Acre, interior do estado.

Nesta sexta-feira (6), o prefeito do município, Bené Damasceno (PP) disse ao ContilNet, que lamenta a morte do jovem e informou que busca apoio do Corpo de Bombeiros para ajudar na fiscalização do local.

“Nenhum ser humano gostaria de ver alguém se divertindo e vir a falecer. Infelizmente aconteceu. Nós estamos mantendo contato com o Corpo de Bombeiros porque a Prefeitura não tem equipes para dar esse suporte. Mantemos contato também com a Polícia Militar para dar esse apoio e orientar as pessoas sobre o risco”, disse.

O prefeito, que estava em agenda institucional em Brasília no dia do ocorrido, disse que o local será sinalizado para conscientizar as pessoas.

“Tem que ir se divertir, brincar, levar a família, mas também saber que água corre o risco. Não tem cabelo. E cabe a todos nós, não só a Prefeitura, o Poder Público, a todos que chegam até lá, o cuidado, a atenção”..

“Nós iremos lutar para que não aconteça mais casos”, completou.