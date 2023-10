Corpo de jovem que se afogou na Cachoeira do Abraão é encontrado pelos bombeiros

O corpo do jovem Cauã Ricardo Nascimento Silva, de 19 anos, foi encontrado pelos bombeiros na tarde desta segunda-feira, 02 de outubro, no balneário Cachoeiras do Abraão.

Cauã, que havia decidido passar um dia de lazer na companhia de familiares e amigos, teve sua vida interrompida de maneira trágica na manhã do último domingo, 01 de outubro, quando, ao tentar dar um mergulho nas águas do balneário, não emergiu mais.

Imediatamente após o incidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Porto Acre foi acionada e se deslocou para o local, situado no ramal da linha 07, a 32 km de Rio Branco. Durante horas, os bombeiros empreenderam uma busca pelo corpo de Cauã, com familiares e amigos acompanhando cada momento dessa operação de resgate.

Finalmente, na tarde desta segunda-feira, a equipe de resgate logrou êxito em localizar o corpo do jovem. Com pesar e respeito, os bombeiros realizaram a remoção do corpo de Cauã e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco (AC).

O próximo passo será a realização de uma necropsia, que fornecerá informações detalhadas sobre as circunstâncias da morte do jovem. Posteriormente, o corpo será liberado para a família, permitindo que eles realizem o sepultamento e deem o último adeus a Cauã.