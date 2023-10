Campeonato Paulista de Fórmula Vee com datas da última etapa definidas

A última etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee será disputada nos dias 22 e 23 de dezembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com a definição das datas, o piloto acreano Pedro Antunes poderá fechar todo o planejamento.

Pode ser campeão

Pedro Antunes lidera a categoria Júnior e ocupa a 3ª colocação no campeonato com os pilotos de todas as idades. O piloto vem realizando treinos físicos e trabalhando no simulador para chegar no melhor nível possível na decisão.

Mudar de categoria

A temporada de 2023 ainda não foi fechada, mas as especulações para 2024 iniciaram. Existe a possibilidade do piloto acreano mudar de categoria. Contudo, o assunto deve ser definido somente nas próximas semanas.