Incêndio de grande proporção assola área de mata na Via Verde em Rio Branco; veja vídeo

Um incêndio de alta proporção tomou conta de uma extensa área de mata na Via Verde, em frente ao Ramal dos 10, nesta sexta-feira (19), deixando os moradores locais preocupados com a intensa fumaça e o risco que o fogo pode causar na região. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a presença das autoridades no local para conter as chamas, nem sobre a origem do incêndio.

A densa fumaça provocada pelo incêndio afeta significativamente os moradores próximos, que temem pela segurança de suas casas, pela rápida propagação das chamas devido às condições climáticas desfavoráveis, e pela própria saúde. O Acre, que já enfrenta sérios problemas com queimadas durante o período de estiagem, vê-se novamente ameaçado por mais um incidente de grandes proporções.

Os relatos preliminares indicam que a velocidade com que o fogo se alastra está dificultando os esforços para controlar a situação, aumentando a apreensão entre os residentes da área afetada.

A comunidade local pede por uma resposta rápida e eficaz das autoridades competentes para evitar danos maiores e para proteger o meio ambiente.

Até o momento, não há informações sobre evacuações ou feridos decorrentes do incêndio, mas a situação é monitorada de perto pela população e por organizações de proteção ambiental, que buscam mais informações sobre o desdobramento da emergência.

Veja o vídeo: