Com estrutura ampla e moderna, Sicredi reinaugura agência Aquiri em Rio Branco

O Sicredi Biomas reinaugurou nesta terça-feira (3) as novas instalações da agência Aquiri, localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco. A cerimônia reuniu diversas figuras importantes do cooperativismo, como o presidente nacional do Sicredi, Eduardo Ferreira, o presidente do Sistema OCB/Acre, Valdemiro Rocha, e o diretor regional na cooperativa, Uelligton Júlio.

A agência Aquiri foi inaugurada em 2017 e, atualmente, conta com 21 colaboradores, com uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 200 milhões, desde sua criação até aqui.

Para o presidente do Sicredi, Eduardo Ferreira, a reinauguração da agência é uma forma de retribuir aos associados, o que eles têm feito pela cooperativa.

“A importância de reinaugurar essa agência passa pelo que o Acre representa para o Sicredi. O que nós estamos fazendo é apenas retribuir o que o associado tem feito pelo Sicredi. Só com um resultado positivo é que nos possibilita fazer uma obra dessa aqui e entregar para os nossos associados e para toda a comunidade do Acre”, ressaltou.

Presente em todo o Brasil, o Sicredi tem atendimento presencial em mais de 1,8 mil municípios, com mais de 2,5 mil agências, que atendem mais de sete milhões de associados. No Acre, a instituição financeira projeta a abertura de quatro agências este ano e chegar ao fim de 2023 com 13 pontos de atendimento físico aos associados. De acordo com o gerente regional da Sicredi, a reinauguração da agência é a realização de um sonho.

“Para falar dessa reinauguração, a gente precisa falar do nosso sonho, que é está presente na vida da comunidade acreana, desde quando chegamos aqui, em 2015. O Sicredi é uma instituição que visa não somente o lucro, mas o bem estar do nosso associado”, disse.

O novo espaço conta com um ambiente amplo, confortável e moderno, para melhor receber os associados. Segundo o gerente da Aquiri, Paulo Ricardo, a reinauguração representa o crescimento da cooperativa.

“Essa reinauguração significa o crescimento da cooperativa, a aceitação dos associados, e o propósito, que é o cooperativismo, impactar a vida dos nossos associados e de nossa comunidade, levando desenvolvimento econômico e social onde o Sicredi está inserido”, destacou.

