Equipe de airsoft promove evento solidário no Parque de Exposições Wildy Viana

A equipe de Airsoft, conhecida como Grupo Operacional Tático Airsoft (GOTA), organizou neste domingo (08) a quinta edição da Operação LEGO, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). O objetivo principal do evento era arrecadar brinquedos para serem doados a crianças de baixa renda, proporcionando alegria no Dia das Crianças

O Parque de Exposições Wildy Viana foi escolhido como cenário para a ação solidária, e cerca de 90 operadores de diferentes equipes, incluindo participantes do interior do estado do Acre, estiveram presentes para demonstrar sua solidariedade, levando presentes e sorrisos às crianças presentes.

Edkeully Viana, coordenador da equipe, compartilhou sua alegria por fazer parte de um projeto que proporciona felicidade às crianças menos privilegiadas da região. “São seis anos de existência da equipe, e a quinta edição da operação LEGO. Continuaremos com o projeto ano após ano”, afirmou o coordenador, destacando o compromisso da equipe com a causa.

Este ano, as crianças beneficiadas com os brinquedos são parte de um projeto social especial, que inclui crianças em tratamento contra o câncer e aquelas com diagnóstico de Autismo, tornando a ação ainda mais significativa ao atender as necessidades específicas das crianças mais vulneráveis da comunidade. A equipe promete realizar um evento dia 12 de outubro, Dia das Crianças, para doação.

O Airsoft, um esporte em crescimento no Brasil, tem ganhado cada vez mais adeptos no estado do Acre, com aproximadamente 200 pessoas participando ativamente da atividade.