Feijoada do Barracão, Festival Rock Cafezar, e “Toca Raul” animam fim de semana no Acre

O final de semana em Rio Branco está repleto de opções de entretenimento para aqueles que desejam sair de casa e aproveitar as diversas atrações disponíveis. Dentre os eventos programados, destacam-se a 2ª Feijoada do Barracão, o 3º Festival Rock Cafezar, o show “Toca Raul” com Álamo Kário no A Confraria e a programação especial do mês do servidor na Concha Acústica, promovida pelo Governo do Acre.

A 2ª Feijoada do Barracão promete ser um deleite para os amantes da culinária brasileira, com um saboroso e tradicional prato sendo servido em um ambiente acolhedor. Para os apreciadores de música, o 3º Festival Rock Cafezar é a escolha perfeita, oferecendo uma mistura eletrizante de rock e café em um cenário descontraído.

Aqueles que desejam homenagear o lendário Raul Seixas podem conferir o espetáculo “Toca Raul” com Álamo Kário na A Confraria, que promete trazer os clássicos do artista à vida. Além disso, a programação do mês do servidor na Concha Acústica é uma oportunidade para desfrutar de apresentações culturais e artísticas de alto nível, cortesia do Governo do Acre.

O ContilNet preparou uma seleção de eventos que atendem a diversos gostos, garantindo que todos possam desfrutar de um fim de semana repleto de diversão e entretenimento em Rio Branco. Portanto, não importa qual seja sua preferência, a cidade oferece opções emocionantes para todos os que desejam aproveitar o melhor que o fim de semana tem a oferecer.

*A 2ª edição da Feijoada do Barracão promete agitar o sábado, 28 de outubro, em Rio Branco. Com um segundo lote de ingressos disponíveis, a festa acontecerá no Gran Reserva e contará com diversas atrações para os participantes desfrutarem. Será um dia de boa comida, música e diversão no coração da cidade.

*No dia 27 de outubro, às 19h30, prepare-se para uma noite incrível no III Festival de Rock Cafezar. Este evento imperdível contará com a energia contagiante das bandas Tarja, Zero68 e The Roses, que prometem fazer o público vibrar com suas performances musicais. Além da música de alta qualidade, o festival também oferece um Open Bar de Amstel, água e refrigerante durante todo o evento, garantindo que ninguém fique com sede. E para os que desejam repor as energias, uma praça de alimentação estará à disposição, proporcionando uma experiência completa e deliciosa para todos os presentes.

*A agitada boate Moon Club está preparada para celebrar o Halloween de uma forma única com suas festas “Devasta Ween”. A diversão está garantida com concursos de fantasias incríveis e a chance de ganhar prêmios em dinheiro. No sábado, dia 27, a boate se transforma em um pedaço do Rio de Janeiro com a Noite Carioca, onde o funk e o trap dominam a pista de dança. Prepare-se para uma noite de ritmos contagiantes e muita animação na Moon Club.

*O Bar da Piscina da AABB é o lugar perfeito para os amantes do samba e do pagode. Todos os sábados, o ambiente se transforma em um verdadeiro reduto da música brasileira, com o evento “Me Leva pro Pagode”. O melhor de tudo é que a diversão começa cedo, com entrada liberada até às 17h.

*O Select Gastrobar oferece uma opção incrível para as suas noites de sexta-feira: a “Sexta Amargurada” com música ao vivo apresentando o talentoso cantor Jessé Moreno.



*Nesta sexta-feira, o Amazon Gastrobar, situado na rua Maués, no Jardim Primavera, promete animar a noite com o especial o “Pagonegim”, música ao vivo e muita diversão.

*O Coé Lounge traz uma sexta-feira repleta de animação com seu evento “Sextou”. A noite será embalada por música ao vivo, com o Trio Pegada de Luxo e o envolvente Pagodinha de Edil.

*No Studio Beer, a festa está garantida com o Baile de Favela apresentado por DJ Lunar e Jard. Prepare-se para uma noite cheia de energia, ritmos envolventes e diversão sem limites.

* Em celebração ao mês do servidor, o Governo do Acre tem o prazer de apresentar duas imperdíveis atividades no dia 27 de outubro, na Concha Acústica. Às 16h, a Caminhada Rosa promete conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Em seguida, desfrute da Programação Cultural e Econômica Solidária, com a energia contagiante do Trio Furacão, a envolvente apresentação da Banda e a seleção musical do talentoso DJ Lauro Félix.

*A Confraria Gastrobar é o lugar perfeito para os amantes do rock neste fim de semana. Eles apresentam “Clássicos do Rock e Toca Raul”, uma noite dedicada aos maiores sucessos do gênero e, é claro, às icônicas músicas de Raul Seixas.

*O Tardezinha Restaurante está de volta e cheio de motivos para comemorar! Com a reabertura das portas, eles estão oferecendo uma promoção imperdível: Gin e Chopp em dobro.

*No Deck do Lago no Sesc do Bosque, prepare-se para uma noite inesquecível de diversão e música ao vivo no Baile 60+ com a presença de Janderson “O Forrozeiro”. Este evento especial é dedicado à alegria, dança e celebração, especialmente para aqueles com mais de 60 anos.

*O Sesc no Acre, por meio do projeto Calenarte, tem o prazer de apresentar a exposição “Poéticas das ilusões felizes” do talentoso artista plástico Danilo de S’Acre. Esta exposição estará aberta ao público de 27 de outubro a 30 de novembro, no salão de exposições do Sesc, localizado no Centro. A entrada é gratuita.

*Prepare-se para uma imersão total no universo geek, comic e nerd com o tão esperado Sesc Geek Comic Nerd – Especial Naruto. Nos dias 28 e 29 de outubro, o Sesc Bosque se transformará no paraíso dos fãs, onde a cultura pop e o mundo ninja se encontram. Com atividades emocionantes, exposições incríveis e cosplayers representando seus personagens favoritos, este evento é uma celebração imperdível para todos os apaixonados por Naruto e a cultura geek.

*A Casa do Rio está com um final de semana recheado de música e diversão para oferecer. Na sexta-feira, prepare-se para “Sexta Tem” com a presença de Neizão do Cavaco e o Grupo Mulateiro, garantindo uma noite cheia de ritmo e alegria. E no domingo, o pagode toma conta do lugar com a animação de Rafael Levada do Gueto e a encantadora voz de Priscila Flor. São duas oportunidades incríveis para curtir boa música e descontração na Casa do Rio.