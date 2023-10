FOTOS: Baile das Esmeraldas agita noite acreana; ContilNet traz cliques exclusivos

Neste sábado (21), a noite no Acre ganhou um brilho especial com a realização do tradicional Baile das Esmeraldas, um evento de destaque organizado pelo Sindicato dos Médicos do Acre (SINDMED/AC). A celebração reuniu personalidades e renomados profissionais da área da saúde na elegante Maison Borges, transformando-a em um cenário de pura sofisticação e animação.

O Baile das Esmeraldas é conhecido por ser um momento de descontração e confraternização entre os médicos e demais membros da comunidade médica, proporcionando uma pausa bem-vinda em suas rotinas agitadas. A noite foi marcada por danças, boa música e um ambiente repleto de camaradagem.

O portal ContilNet Notícias esteve presente no evento com exclusividade, capturando os melhores momentos da noite. Suas lentes registraram sorrisos, abraços e a alegria contagiante que dominou o Baile das Esmeraldas. Fornecendo uma visão única e privilegiada da festa.

O Baile organizado pelo SINDMED/AC continua a ser uma tradição querida na região.