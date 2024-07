De Tarauacá, atleta tetraplégico é vice-campeão do maior campeonato de jiu-jítsu do mundo

O acreano Thomas Silva foi vice-campeão do Abu Dhabi Grand Slam, o maior campeonato de jiu-jitsu do mundo, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca-RJ, conquistando a medalha de prata na modalidade parajiu-jitsu.

Ele já havia sido campeão campeonato acreano de parajiu-jitsu. Com o vice-campeonato conquistado, Thomas agora irá participar do open acreano e do campeonato brasileiro.

“Sobre esse campeonato, era um sonho participar, e através dos meus professores de jiu-jítsu, fizemos a preparação física pra participar desse evento, e estamos nos preparando para o próximo campeonato. Precisamos de apoio do governo para participar de mais eventos assim, e mostrar que nosso estado existe, e tem excelentes atletas”, disse o atleta ao site Juruá em Tempo.

Uma história de superação

Thomas ficou tetraplégico após um acidente que aconteceu em setembro de 2020, quando decidiu ir brincar com alguns amigos em um rio, e acabou mergulhando em águas rasas.

Com o impacto, Thomas teve água no pulmão e não conseguiu se movimentar. Ele sofreu lesões nas vértebras cervicais (a C4 quebrou e a C6 implodiu), o que resultou na tetraplegia.