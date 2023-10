Friale anuncia chegada de onda polar para o final de semana no Acre; confira

De acordo com a previsão feita pelo meteorologista Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, o calor dará uma pequena trégua, neste final de semana, em virtude de uma fraca onda polar no estado do Acre.

O pesquisador explica que não será friagem, mas que as temperaturas ficaram abaixo da média dos últimos dias, provocando chuvas intensas na maior parte dos municípios.

“Não será friagem, mas o calor diminuirá bastante, com temperaturas máximas, à tarde, abaixo de 29ºC, na maior parte do estado, inclusive, em Rio Branco, pelo menos até segunda-feira. No entanto, a chegada dessa onda polar provocará chuvas intensas na maioria dos municípios, podendo causar temporais, com acumulado pluviométrico significativo, ventos fortes, raios e eventual queda pontual de granizo”, diz o comunicado.

A previsão alerta, ainda, para chuvas acima de 80mm, não descartando acumulado superior a 100mm. “Portanto, alertamos para a possibilidade de transtornos à população, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores e danos às edificações, além do perigo potencial dos raios”.

Davi Friale ressalta que em algumas regiões pode não chover, no entanto, essas serão uma exceção.