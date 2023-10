Gonzaga e Manoel Moraes visitam secretário da Saúde que anuncia pagamento dos terceirizados

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, e o líder do governo na Casa, Manoel Moraes, fizeram uma visita de cortesia ao secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, nesta sexta-feira (27) para tratar de melhorias para a saúde pública.

Durante a reunião, Pascoal apresentou aos parlamentares os avanços que o Acre tem alcançado na saúde. O secretário também aproveitou para dar uma boa notícia aos deputados e anunciou que os pagamentos dos trabalhadores terceirizados que estavam com salários atrasados foram quitados nesta sexta-feira.

Pascoal explicou que os servidores terceirizados receberam o salário de setembro feito diretamente pela Secretaria de Saúde (Sesacre). Com isso, todos os débitos foram quitados.

“Quero aproveitar a visita do presidente da Aleac e líder do governo para dizer que o pagamento dos servidores terceirizados da saúde foram quitados hoje. Agora está tudo normalizado, não temos nenhum mês em atraso”, comemorou Pascoal.

O presidente Luiz Gonzaga fez questão de destacar os avanços na saúde pública do Estado e parabenizou o secretário pelo empenho em pagar os trabalhadores.

“Recebi com alegria a notícia do pagamento dos pais e mães de famílias que prestam serviços terceirizados nos hospitais do nosso estado. Também quero destacar o trabalho do secretário Pedro em relação ao salto em cirurgias, exames e atendimentos ao nosso povo”, afirmou Gonzaga.

O líder do governo também destacou o bom desempenho de Pascoal à frente da Sesacre e garantiu que o governador Gladson Cameli tem trabalhado para investir ainda mais na saúde pública.

“Viemos pessoalmente acompanhar o anúncio do secretário sobre o pagamento dos trabalhadores terceirizados e ainda vimos números que nos deixaram contentes em relação ao trabalho do governo na saúde”, disse.

Por fim, Pascoal apresentou aos presentes dados da secretaria que apontam o avanço do Acre na saúde. Segundo ele, hoje o Acre se encontra em primeiro lugar como o estado que mais realiza cirurgias eletivas.

Confira abaixo os números que apontam o avanço do Acre na área da saúde:

AÇÕES SAÚDE

– Opera Acre já realizou 10.421 cirurgias de janeiro até outubro, em várias especialidades;

– Inauguração de mais uma sala cirúrgica de última geração na Maternidade Bárbara Heleodora, além da realização de partos, contribuirá para cirurgias cardíacas pediátricas;

– Ampliação de atendimento humanizado com mesa de parto adequada a gestantes com obesidade;

– Entrega de 126 cadeiras de rodas, sendo 26 motorizadas e Van para transporte de pessoas com deficiência em longas distâncias. (Recursos Próprios, parlamentares e Recurso Detran);

– Entrega aos municípios afetados pelas, quase um milhão de frascos de hipoclorito e de sódio;

– Entrega de aparelhos de ponta as unidades de saúde dos municípios com um Investimento de 3,5 milhões. (Recursos próprios, recursos federais e emendas parlamentares);

– Entrega de Insumos necessários para a oficina ortopédica de cruzeiro, para o fortalecimento da oficina. R$ 200.00 investidos e beneficiará com mais dignidade e qualidade de vida cerca de 300 portadores de hanseaniase.