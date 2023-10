Jojo Todynho acionou a Justiça para cobrar indenização de R$ 50 mil a Val Marchiori, por danos morais, após a influenciadora fazer comentários sobre o peso da cantora, ironizando a relação da artista com seu ex-marido, durante um podcast. As informações são do jornal O Globo.

O comentário, considerado gordofóbico por Jojo, aconteceu em agosto deste ano. À época, a socialite afirmou que a cantora deveria fazer a bariátrica e ainda fez comentários sobre como seria o sexo da cantora com o ex-marido, Lucas Souza. “Imagina Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus. É a mesma coisa que espremer, sei lá, uma laranja. Imagina Jojo por cima? Não dá”, disse Val. Sobre a cirurgia, a apresentadora disse: “ela tinha que fazer mesmo. Tava muito pesada”. Vale destacar que Jojo Todynho passou por uma cirurgia bariátrica no dia 8 de agosto. Ela revelou que sua participação no Dança dos Famosos influenciou sua decisão em optar pelo processo cirúrgico. “Depois que participei da Dança dos Famosos. O Rolon foi um professor maravilhoso e ele adaptava os passos. Às vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi um momento que deu um gatilho. ‘Jordana, você se ama. Mas vamos ter um cuidado a mais com a sua saúde?’”, relatou.