Morre o poeta, músico e advogado Crescêncio Santana, aos 90 anos

Morreu na noite de sábado (28), o poeta, compositor, músico e advogado João Crescêncio de Santana, aos 90 anos de idade, em Rio Branco (AC). Nascido em 8 de março de 1933, no seringal Arapixi, município de Boca do Acre (AM), chegou a Rio Branco em 1949.

Crescêncio Santana morreu de causas naturais, na casa de seus familiares. À amigos, ele dizia ter vindo de Boca do Acre a Rio Branco remando, numa canoa, se alimentando de peixes e, quando escurecia, dormindo nas praias. “Eu vim para ficar. Fazer minha vida aqui”, dizia.

Em 1965, ingressou na então Faculdade de Direito do Acre (FADACRE), atual Universidade Federal do Acre, integrando a primeira turma de Direito da instituição. Depois de formado, passou por diversos cargos públicos, como Diretor de Polícia Judiciária e Assessor Jurídico da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp)

Como poeta, tornou-se membro efetivo da Academia Acreana de Letras (AAL), titular da cadeira nº 16, que tem como patrono José Maria Cândido Rondon e fundador José Guiomard dos Santos. A instituição emitiu nota de pesar pela morte de seu membro, assinada pelo presidente Adalberto Queiroz.