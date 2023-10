No Acre, duas onças pintadas são flagradas em ramal e vídeo viraliza

Neste domingo (22), uma cena surpreendente aconteceu no Ramal do Cesar Messias, em Sena Madureira. Duas majestosas onças pintadas foram flagradas andando tranquilamente pelo ramal de barro, que é coberto por uma vasta área de floresta. O que chama a atenção é a calma com que esses felinos se movem, sem se intimidarem com a presença do carro de onde uma pessoa filmava a incrível cena.

O homem que teve a sorte de presenciar esse momento único não pôde conter sua admiração, exclamando: “São duas, olha aí. Duas onças pintadas aqui no Ramal do Cesar Messias.” A filmagem foi realizada durante a manhã deste domingo (22), e o vídeo desse encontro incrível viralizou nas redes sociais. Video: Alfinetei Acre