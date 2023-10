Plácido e Chapecoense ficam com últimas vagas e quartas do sub-15 estão definidas

A fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 foi fechada nesta sexta, 27, no Florestão, com três partidas pelo grupo B. No confronto dos eliminados, o Bangu goleou a Adesg por 5 a 1. No segundo jogo, o São Francisco foi goleado por 7 a 3 pelo Rei Artur de maneira surpreendente e disse adeus ao torneio. No último duelo da programação, o Plácido de Castro venceu a Chapecoense por 1 a 0. Mesmo com a derrota a equipe de Porto Acre avançou à segunda fase.

Quartas de final

O diretor técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC), Leandro Rodrigues, confirmou para terça, 31, o início da fase de quartas de final do Estadual Sub-15. “As equipes entram em campo em igualdade de condições e se as partidas terminarem empatadas os classificados vão ser definidos nas cobranças de penalidades”, explicou Leandro Rodrigues.

Confrontos das quartas

Santa Cruz x Plácido de Castro

AFEX x Chapecoense

Na terça, 31, a partir das 14h30, no Florestão

Independência x Flamengo

PSG x Galvez

Na quarta, 1º, a partir das 14h30, no Florestão