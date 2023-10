Quase 12 kg de maconha escondidos em eletrodomésticos são apreendidos pela PRF no Acre

Na tarde desta quinta-feira (26), durante comando na BR-317, em Senador Guiomard, no interior do Acre, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas escondidas em eletrodomésticos que vinham de Brasileia com destino a Rio Branco.

No final da tarde, a PRF realizava fiscalização de enfrentamento aos ilícitos quando os policiais abordaram um táxi, que vinha da fronteira, na rodovia federal. O condutor informou que, além das bagagens dos passageiros, levava mercadorias para clientes em Rio Branco.

Dentre as encomendas, havia dois conservadores de água cujas embalagens denotavam origens estrangeiras e que, apesar de desgastadas, estavam lacradas como se fossem novas. O motorista não trazia os respectivos documentos fiscais referentes aos eletrodomésticos.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abertura das embalagens quando foi exalado odor característico de maconha. Ao proceder a abertura da estrutura dos eletrodomésticos, foram apreendidos 11,268 kg de substância análoga à maconha, em forma de tabletes.

O taxista ainda informou que já realizou outros serviços de transporte de mercadorias para o mesmo cliente, mas desta vez o local da entrega seria em outro bairro da capital, diferente das viagens anteriores. Diante dos fatos narrados, a droga e os aparelhos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O motorista e os passageiros serviram de testemunhas e em seguida foram liberados.