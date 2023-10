Thunderpick World Championship 2023 divulga grupo da FURIA

A organização do Thunderpick World Championship 2023 divulgou nesta quarta-feira os grupos da próxima edição do campeonato internacional de Counter-Strike 2 (CS2). Única equipe representante do Brasil, a FURIA foi sorteada no grupo D junto da alemã BIG, da norte-americana Nouns e da dinamaquesa Heroic, que vive uma série de polêmicas na janela de transferência.

O time brasileiro liderado pelo astro dos esports Gabriel “FalleN” estreia na próxima segunda-feira no Thunderpick World Championship 2023 diante da BIG, às 12h (no horário de Brasília). Quem passar encara o vencedor de Heroic e Nouns. Veja os grupos do Thunderpick World Championship 2023:

Thunderpick World Championship 2023 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Cloud9 Spirit Monte Heroic Fnatic Complexity Wildcard Nouns NIP MOUZ FaZe FURIA Virtus.pro M80 SAW BIG Fonte: HLTV