Vai fazer ménage em casal? Veja como escolher a terceira pessoa

egundo Mayumi Sato, CEO da Sexlog e adepta da não monogamia, a escolha da terceira pessoa é uma etapa que merece atenção, uma vez que a resposta para essa pergunta vai depender de muitas variantes que precisam estar muito bem alinhadas entre o casal.

“São muitas as possibilidades e é preciso ter muita responsabilidade afetiva, com o parceiro e com a outra pessoa. Na minha opinião pessoal, não existe regra ou fórmula certa, varia muito com o que cada um espera e deseja. Antes de tudo, é importante ter muita certeza do ménage, porque alguns fetiches fazem sentido nas nossas fantasias, mas na vida real podem não fazer tanto”, afirma.

Uma das maiores dúvidas das pessoas que estão entrando no mundo do ménage é onde encontrar um terceiro elemento. Apesar de ser possível que uma conexão aconteça de forma espontânea em uma balada, por exemplo, esses casos não dão espaço para bater um papo prévio com a pessoa.

“Mesmo que seja só sexo, acho legal ter essa conversa prévia pra evitar uma ressaca moral caso você descubra que se relacionou com alguém que não se alinha em nada com você. Em aplicativos específicos para isso, como Isos, o casal pode ter essa segurança de conversar um pouco mais com a(o) pretendente, sem contar que isso vira um flerte e acaba aumentando o tesão antes de ir para o ménage, de fato”, explica.

Dito isso, existem três opções principais de possíveis terceiros elementos: alguém conhecido/amigo do casal; um total desconhecido e até mesmo um(a) acompanhante. Para ajudar na escolha, Mayumi aponta um lado positivo e um negativo em cada um deles.

Confira:

Amigo ou conhecido

O lado bom é que você está se relacionando com alguém que você já tem um envolvimento prévio de afeto, confiança etc. Em algum nível, você já gosta dessa pessoa. Mesmo que o ménage seja apenas sobre sexo, a química pode rolar mais fácil, e a chance de haver conexão é maior.

Por outro lado, existe uma chance maior de haver algum tipo de drama no sentido de a intenção desse ménage não tenha ficado tão clara. É preciso ser muito aberto e ter muita responsabilidade afetiva, considerando que a amizade veio antes do sexo.

Desconhecido

A maior vantagem aqui é que por não haver conexão afetiva, é mais difícil que as pessoas confundam as coisas e entendam que é só sexo, dá uma segurança a mais para o casal nesse sentido se eles não estiverem abertos para uma relação afetiva.

No entanto, também é alguém que você não conhece, então, é mais difícil ter certeza que na hora vai rolar química. Por mais que você se conecte intelectualmente com alguém, fisicamente a química pode não vir. Se tratando de casal, a conexão precisa ser com os dois.

Acompanhante

O lado bom de um acompanhante é que, além da falta de envolvimento afetivo, o casal pode garantir 100% de privacidade. Ou seja, se essa parte de fetiche for uma área que eles gostam de deixar “secreta”, aquilo não vai chegar aos ouvidos de ninguém.

Em outra perspectiva, é que você vai estar ali com alguém que não necessariamente vai estar conectado e com tesão pelo casal, apesar de não ser uma regra. Mas o fato é que, para o acompanhante, o sexo é um trabalho. Pode acontecer do ménage ser visto de forma mais distante nesse sentido e não rolar tanta conexão.