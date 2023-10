Castro, da equipe ASG Motorsport, perdeu o controle do Mercedes-Benz #22 que guiava e colidiu contra um muro de proteção do Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão-RS. O ator saiu ileso do acidente.

Veja o momento da colisão.

Apesar do susto, Caio Castro deve participar normalmente das corridas deste sábado.