VÍDEO: um mês após limpeza, igarapé de Rio Branco já está tomado por lixo

O Igarapé Batista, que corta alguns bairros de Rio Branco, foi visto, novamente, com lixo nas suas margens. O registro foi feito pela fotógrafa Val Fernandes, que lembrou que o igarapé foi limpo há pouco tempo pela Prefeitura de Rio Branco.

“Enquanto isso os igarapés são massacrados com o lixo que jogam neles. Igarapé do Batista, foi limpo! Mas já se encontra assim…”, disse a fotógrafa em uma publicação no Instagram.

A legenda acompanha um vídeo que mostra lixos e alguns pedaços de madeira em uma das curvas do igarapé, que foi limpo no início de agosto.

Em março desse ano, a cidade de Rio Branco foi atingida pela maior catástrofe ambiental dos últimos anos por conta das cheias do rio Acre e o transbordamento dos principais igarapés da cidade. Uma grande operação de limpeza no leito e nas margens do igarapé São Francisco e dos seus afluentes foi feito. No começo de agosto, o Igarapé Batista também recebeu limpeza da equipe da Prefeitura.

Veja vídeo: