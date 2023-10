Zequinha inaugura Mercado Popular Zeca Valdomiro em Cruzeiro do Sul

O prefeito Zequinha Lima inaugurou oficialmente na manhã deste sábado, 30, o Novo Mercado Zeca Valdomiro. Estiveram presentes o deputado federal Zezinho Barbary, o deputado estadual Nicolau Jr. e a ex-deputada estadual Antônia Sales.

O mercado irá abrigar aproximadamente 35 comerciantes que antes trabalhavam de maneira ambulante nas ruas de Cruzeiro do Sul. O recurso da obra é em parte proveniente de emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales, com uma complementação de mais R$200 mil de recurso próprio da prefeitura.

A obra fazia parte do conjunto de sete obras que estavam paralisadas desde gestões anteriores por razões diversas e que vêm sendo retomadas uma a uma e concluídas pela gestão do prefeito Zequinha Lima.

A homenagem ao comerciante Zeca Valdomiro foi aprovada pela Câmara de Vereadores por unanimidade e sancionada pelo prefeito Zequinha Lima.

Suziane Pereira de Souza, filha do homenageado, esteve presente à inauguração. “Falo muito emocionada por poder prestigiar este dia, só tenho a agradecer primeiramente a Deus por proporcionar este momento de estar aqui com minha família e quero agradecer ao prefeito Zequinha e ao meu sobrinho Franciney, por ter feito este projeto homenageando meu

pai, e à nossa ex-deputada Jessica Sales, pela emenda que muito contribuiu nesta obra. Meu pai fez muito por esta cidade, foi comerciante antigo e deixou seu legado no comércio de Cruzeiro do Sul”, disse.

O presidente da Câmara de Vereadores Franciney Freitas é neto do homenageado. “Quero agradecer a Deus, aos 14 vereadores, e ao prefeito reconhecendo o nome que enviei. Meu avô um dos pioneiros do ramo logístico em Cruzeiro do Sul. Nasceu no seringal, veio pequeno para cidade, montou uma loja. Era um homem espetacular, um homem de palavra,

cumpria o que dizia levar esse legado honrar, com a palavra. Há 50 anos atrás ele e outros colegas comerciantes fretavam um voo para trazer mercadoria da cidade, o que demonstra o empenho dele para manter o comércio vivo em nossa cidade”.

A conclusão do prédio é parte de uma luta de muitos anos da Associação dos Camelôs de Cruzeiro do Sul. Entidade que representa os comerciantes ambulantes, uma categoria com mais de 105 sócios. Marcos Pereira é o presidente da associação que ficará responsável pela administração do Mercado Zeca Valdomiro.

“É com grande alegria que a gente recebe este mercado que estávamos esperando há muito tempo. Esta obra é uma oportunidade de adquirir um bem tão valioso que era um sonho para cada um dos camelôs, e estamos recebendo pela mão da administração competente do prefeito Zequinha Lima”, disse Marcos Pereira.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância de obra para dar dignidade aos trabalhadores. “O prédio irá abrigar apenas cerca de 35 comerciantes de uma demanda total de 105. Contudo, a associação e a prefeitura já têm planos de juntos buscarem recursos para ampliação deste prédio, ou construção de outros, para abrigar o restante dos associados.

“A gente se sente com o dever de uma missão cumprida. É mais uma obra importante que vai beneficiar trabalhadores que viviam na rua como camelôs. Vai abrigar estas pessoas do sol e da chuva. Devo agradecer também à deputada Jéssica Sales pela emenda. A prefeitura colocou quase mais 200 mil para a conclusão da obra”.

“O homenageado é mais um a pessoa que foi comerciante, que contribuiu com o comercio que através desta atividade sustentou sua família”.

“Quero agradecer muito à equipe pois não foi fácil. Esta era uma das sete obras paradas que a gestão recebeu e que está sendo entregue. É um espaço que valoriza a cidade, que valoriza esses trabalhadores, e que vai ser cuidado pela associação dos camelôs. Ele é quem vão decidir como preparar o espaço para receber os clientes”.

“E vamos juntos buscar apoio dos parlamentares para trazer outro prédio para acomodar o restante das pessoas. É uma luta constante trazer mais investimentos para nossa cidade para ampliar o espaço dos camelôs”, concluiu o prefeito.