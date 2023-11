199 pessoas da mesma família moram em uma única casa na Índia

Um imóvel localizado na aldeia de Baktawng, no estado de Mizoram, no nordeste da Índia, virou atração turística, mas não pela arquitetura. Ela é o lar de uma família composta por nada menos que 199 membros.

Segundo a emissora indiana NDTV, a gigantesca casa era chefiada por Ziona Chana, que faleceu em 2021 aos 76 anos, devido a complicações relacionadas à hipertensão e ao diabetes. Adepto da poligamia, ele deixou 38 esposas, 89 filhos e 36 netos.

Apesar da morte do patriarca, a família continua vivendo nesse “complexo residencial” situado nas colinas de Baktawng. A casa possui quatro andares e cerca de 100 cômodos.

Como mostra a emissora, Ziona era membro de uma seita cristã poligâmica chamada “chana”, que foi fundada pelo pai dele em 1942 e que conta com centenas de famílias. O indiano casou com sua primeira esposa quando tinha 17 anos e disse que chegou a se casar com 10 mulheres em um único ano.

As 38 esposas dividiam um dormitório perto do quarto particular de Ziona Chana, e moradores locais dizem que ele gostava de ter sete ou oito delas ao seu lado o tempo todo, revela a NDTV.

Apesar do enorme tamanho de sua família, em entrevista de 2011, Ziona disse que queria aumentá-la ainda mais: “Estou pronto para expandir minha família e para fazer qualquer coisa para me casar. Tenho tantas pessoas para cuidar. Me considero um homem de sorte.”