Acreana Gleici Damasceno crítica Taylor por show cancelado: “Coragem da mona”

A decisão do cancelamento do show da cantor Taylor Swift pegou os admiradores de surpresa e causou revolta. Os fãs que estavam no local vaiaram o adiamento do segundo show da cantora Taylor Swift neste sábado (18) no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A entrada do público já tinha sido liberada quando o sistema de som do local fez o anúncio. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, teve acesso aos twitters da acreana antes de serem apagados.

No Twitter, a atriz acreana e campeã do BBB chegou a publicar supostas alfinetadas para Taylor, porém minutos depois as mensagens foram apagadas: “Coragem da mona cancelar o show assim”, disparou Gleici. Em outro post, Gleici falou: “Eu só conheço alguns cantores depois que eles fazem show no Brasil, e as vezes isso pode ser bom. Em outro Twitter, a acreana disparou: “Gente eu vi um vídeo aqui e lembrei do meme do patati patatá”.

A cantora norte-americana publicou um comunicado em sua rede social dizendo que decisão foi tomada por conta do forte calor que atinge a capital fluminense. A cidade registrou 42,5°C ao longo da tarde, o recorde de temperatura em 2023.

“Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem e sempre estarão em primeiro lugar”, diz o post.

O prefeito Eduardo Paes e Time For Fun (T4F), organizadora do evento, informaram que o show foi reagendado para a próxima segunda-feira (20), e os ingressos continuam válidos.

Na sexta-feira (17), a jovem Ana Clara Benevides Machado, fã da cantora, morreu após passar mal no primeiro show no Rio.

Amigos disseram que ela desmaiou durante a música Cruel Summer, a segunda do repertório da cantora norte-americana. Ela foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho e teve uma parada cardiorrespiratória.

Há relatos de que diversos fãs passaram mal. O Rio teve um dia quente, com temperatura máxima de 39,1°C, segundo o Inmet. Os fãs também se queixaram de que foram impedidos de entrar com garrafas de água, o que costuma acontecer nesse tipo de evento. Taylor chegou a interromper a apresentação e deu água a quem estava perto do palco.