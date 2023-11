Adailton Cruz lidera sessão solene em homenagem aos Biomédicos

Na manhã desta sexta-feira (24), o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) foi palco de uma Sessão Solene conduzida pelo deputado Adailton Cruz, Presidente da Comissão de Saúde, em celebração ao Dia Estadual do Biomédico. A iniciativa, decorrente do requerimento nº 75/2023, apresentado pelo próprio parlamentar, destaca o compromisso de Cruz em reconhecer e valorizar profissionais da saúde fundamentais para o bem-estar da população acreana.

O evento ressaltou a importância da biomedicina no contexto da saúde pública, destacando não apenas a atuação desses profissionais, mas também os desafios enfrentados por eles diariamente. Além de ser servidor e enfermeiro, o parlamentar reconhece os desafios enfrentados pela área da saúde no estado e enaltece a dedicação incansável dos biomédicos.

“Quero reiterar o meu compromisso constante com os biomédicos do estado do Acre. Estejam certos de que sempre podem contar comigo na batalha por melhores condições de trabalho e salário. Expresso, com sincero apreço, meu agradecimento caloroso a cada um desses verdadeiros guerreiros e guerreiras da biomedicina.”, enfatizou o Deputado Adailton Cruz.

A atuação incisiva e compassiva do deputado Adailton Cruz na promoção e reconhecimento da importância dos biomédicos destaca-se como um exemplo notável de liderança comprometida com a saúde acreana.

Essa Sessão Solene não apenas celebrou uma profissão vital, mas também ressaltou a necessidade contínua de apoio e valorização dos profissionais da saúde, uma bandeira que Adailton Cruz continua a empunhar com dedicação e determinação.