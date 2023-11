Alexandre expõe depoimento de cozinheira que viu briga com Hickmann

Alexandre Correa divulgou, neste domingo (26/11), o depoimento da cozinheira Maria da Anunciação Lima. De acordo com o empresário, a profissional trabalha há três anos na residência em que ele morava com Ana Hickmann e foi testemunha da briga que ocorreu no dia 11 deste mês.

“Depoimento da colaboradora Maria, cozinheira da casa há três anos. Deixando claro que nunca houve agressão física antes e no dia 11/11”, escreveu Alexandre na legenda da publicação.

Maria foi ouvida no último dia 24, na sede do Plantão Policial do DDM ITU. O documento divulgado por Alexandre traz um resumo do que foi dito por ela na delegacia.

Em depoimento, a cozinheira declarou que “nunca presenciou qualquer tipo de agressão física, mas que sempre percebia discussões entre Alexandre Bello e Ana e que, geralmente, o motivo das brigas era por questões financeiras”.

Sobre o ocorrido no dia 11 de novembro, Maria contou que, por volta das 15h, estava na cozinha trabalhando e que Ana Hickmann conversava com Alezinho, filho do casal, “sobre questões financeiras da família”. Nesse momento, Alexandre Correa “interviu de forma agressiva”.

Ainda de acordo com a cozinheira, o empresário iniciou uma discussão com Ana e Alezinho, que “ficou bastante nervoso” e, então, foi levado para o seu quarto. O casal continuou brigando. Maria, no entanto, disse não ter ouvido nenhum tipo de ameaça ou injúria da parte do casal.

“[Maria] esclarece que durante a briga não ouviu nenhum tipo de ameaça ou injúria por parte dos contendores, mas que discutiam com exaltação. Alguns minutos após, a vítima, Ana, surgiu na porta do quarto da depoente e, aos prantos, disse que o marido havia lhe ferido no braço e que havia acionado a Polícia Militar”, diz um trecho do depoimento.

A cozinheira contou que socorreu Ana Hickmann e a acomodou no quarto. Em seguida, ela trancou a porta do cômodo, e Alexandre “começou a bater e pedir para Ana abrir para conversarem”.

Tempo depois, a casa ficou em silêncio, e o empresário deixou o local. Passados alguns minutos, “a Polícia Militar compareceu na residência e prestou socorro à vitima”.