Botox é a solução para enxaqueca crônica? Dra. Kelma Roque explica; confira

Para muitas pessoas, o tratamento apenas com Botox já seria suficiente para controlar as dores de cabeça crônicas. Entretanto, algumas pessoas necessitam de mais cuidados, inclusive com medicamentos adicionais para evitar os ataques de enxaqueca. Isso pode incluir o uso de medicamentos cardiovasculares, como bloqueadores beta e os bloqueadores dos canais de cálcio, determinados antidepressivos, e alguns medicamentos anticonvulsivos. Os medicamentos tomados durante uma crise de enxaqueca também podem ser úteis.

Os efeitos colaterais mais comuns da injeção Botox incluem: inchaço ou hematomas no local da aplicação. Raramente, o medicamento pode se espalhar pelos tecidos próximos e causar problemas, como uma pálpebra caída, sobrancelhas que parecem fora do lugar, olhos secos ou lacrimejamento excessivo. Isso tende a acontecer com mais frequência em quem já teve algum episódio de pálpebra caída, ou, é mais sensível à toxina botulínica. Às vezes, mudar as injeções para um local ligeiramente diferente pode reduzir esses efeitos colaterais.

A toxina botulínica A, ou Botox, foi aprovada pela Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) em 2010 para tratar enxaquecas. Não se trata de uma cura. As pessoas que recebem injeções de Botox para dores de cabeça geralmente recebem o tratamento mais ou menos a cada três meses.

Para algumas pessoas, isso é tudo que precisam para manter as dores de cabeça sob controle. Para outras, medicamentos adicionais ou outras terapias são necessárias. Pesquisas estão em andamento quanto à descoberta de novas formas de terapia para a enxaqueca.

O Botox é um medicamento que uma forma de toxina botulínica para paralisar temporariamente as atividades do músculo. Mais conhecido por sua capacidade de atenuar o aparecimento de rugas faciais, o Botox também está demonstrando ser uma substância capaz de evitar enxaquecas em algumas pessoas. Ele é usado principalmente pelas pessoas que têm dores de cabeça por 15 dias, ou mais, ao longo do mês. Antes de prosseguir com o tratamento com Botox, tenha a certeza de estar sob os cuidados de um profissional de saúde licenciado e habilitado. O Botox pode ser perigoso se for aplicado incorretamente, portanto, é importante que essas injeções sejam administradas por um profissionais habilitado, pois tem os pontos específicos para cada aplicação.

Dra.Kelma Roque

CRBM/4 7529

Especialista em SAÚDE e ESTÉTICA.