Mumuzinho anuncia a morte da avó e lamenta: “Descansou”

Nesta terça-feira (23/7), Mumuzinho usou as redes sociais para anunciar a morte da avó, Dona Ednéia, de 94 anos. Sem dar maiores detalhes sobre a causa do falecimento, o cantor homenageou a matriarca. “Agora você descansou”, escreveu no Instagram.

“Minha vózinha descansou… Obrigado por tudo que me ensinou, pelo legado que deixou na nossa família e, principalmente, por sempre ter sido um exemplo de garra e perseverança pra todos nós”, declarou.

Mumuzinho continuou o desabafo: “Agora você descansou do lado de Deus, foi uma linda passagem nesse mundo, vózinha! Te amaremos pra sempre!”.

Por fim, o músico demonstrou gratidão pelos cuidados médicos que a senhorinha recebeu antes de partir. “Um agradecimento especial ao Hospital do Bombeiro por todo suporte e carinho nesses últimos dias que a minha vó passou com vocês”, concluiu.

Nos comentários, amigos famosos de Mumuzinho como Paolla Oliveira, Luciano Huck, Isis de Oliveira, Rodrigo Teaser, Thais Macedo, Adryana Ribeiro e Nego do Borel prestaram apoio ao momento delicado.

Leia o desabafo de Mumuzinho sobre a morte da avó na íntegra: