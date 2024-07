Ausência de partido na convenção de Bocalom aumenta rumores de intrigas e desconfianças

A convenção partidária da chapa Bocalom e Alysson realizada na noite desta segunda-feira (22), reuniu centenas de apoiadores para selar a aliança entre os partidos que fazem parte da aliança. A noite não só destacou-se pela linda festa com uma militância fervorosa que animava a cada discurso feito, mas também por detalhes que não passaram despercebidos aos olhos dos grandes analistas políticos.

O comentário da noite girava em torno da ausência de representantes de um partido cujo logotipo estava presente nos banners do evento. O Solidariedade, presidido pelo deputado estadual Afonso Fernandes, havia marcado sua convenção para o mesmo dia e horário da oficialização da chapa Boca/Alysson.

Anteriormente, havia rumores de que o Solidariedade estaria considerando apoiar o pré-candidato emedebista, Marcus Alexandre, uma informação que foi negada pela executiva do partido, acusando-a de ser uma notícia falsa para pressionar sua decisão.

Em uma conversa com a coluna, representantes da executiva do Solidariedade explicaram que optaram por não participar do evento de Bocalom devido à falta de avanço nas conversas e à percepção de que o partido não recebeu a mesma consideração em termos de espaços na prefeitura como outras siglas.

PEDIDO NEGADO

Nos bastidores, comenta-se que o Solidariedade manifestou interesse na RBTRANS, mas até então esse desejo não teria sido atendido pelo prefeito.

NÃO SENTIU FIRMEZA

Em recesso parlamentar, o senador Alan Rick (UB) não pôde comparecer à convenção, enviando seu primeiro suplente, Gemil Júnior, em seu lugar. O senador gravou um vídeo que foi exibido nos telões do evento. No entanto, causou desconforto na cúpula da aliança Boca/Alysson o fato de que o senador não mencionou o nome do prefeito Tião Bocalom (UB) em seu discurso, dirigindo-se exclusivamente ao pré-candidato a vice, Alysson Bestene. A declaração “Estou com Alysson” gerou descontentamento entre alguns membros, que interpretaram como falta de comprometimento do senador com a chapa.

RUMORES

Nos bastidores, comenta-se que a suposta falta de entusiasmo do senador Alan Rick (UB) em apoiar a reeleição de Boca pode estar relacionada ao seu interesse na pasta da saúde.

ELZINHA, A DESTEMIDA

A vereadora Elzinha Mendonça (PP) chegou de forma impressionante e confiante, acompanhada por uma grande militância que empunhava bandeiras com seu nome, evocando uma cena digna de um episódio de House of the Dragon. Demonstrando coragem, quando questionada sobre seu apoio a candidaturas majoritárias, Elzinha não hesitou em declarar que não apoiará a reeleição do atual prefeito.

JOABE LIRA

O ex-secretário Joabe Lira (PL) chegou ao evento acompanhado por uma multidão, evidenciando a sólida estrutura que sustenta sua pré-campanha. Ele conta com o apoio irrestrito da prefeitura e de diversas lideranças políticas, incluindo o deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Éden Azevedo, o presidente da Associação dos Policiais Penais, Carlos Leopoldo, além de líderes evangélicos da Igreja Batista do Bosque.

JOÃO PAULO SILVA

João Paulo Silva, um dos nomes de destaque na chapa do Podemos, vem chamando atenção com uma forte mobilização de apoiadores. Conhecido como João Paulo da Fundhacre, ele conta com o respaldo de figuras influentes em sua pré-candidatura. Entre elas estão o casal Deda e Maria Antônia (PP), o deputado estadual Nicolau Júnior (PP), com quem João Paulo colaborou como coordenador em campanhas anteriores e o reconhecimento da deputada federal Socorro Neri (PP).

JAMYL ASFURY

Outro pré-candidato a vereador que marcou presença na grande festa foi o policial federal Jamyl Asfury (PL). Ele tem recebido apoio expressivo da comunidade evangélica e escolheu Carlos Peres, ex-presidente do IEPTEC e reconhecido por sua habilidade como articulador político hábil, para coordenar sua campanha.

TEREZINHA DE JESUS

A vereadora de Feijó, Terezinha de Jesus (PL), que ainda não decidiu seu futuro político, marcou presença na convenção e está deixando todos curiosos. Quando questionada se vai ou não disputar a prefeitura de Feijó, Terezinha parecia mais perdida do que freira em lua-de-mel. Não sabe se será vice do delegado Railson (REP) ou se lançará numa pré-candidatura solitária, apostando apenas no apoio do senador Marcio Bittar (UB).

PSDB EM ASCENSÃO

O PSDB está vivenciando um notável crescimento no Acre, com a formação de doze chapas competitivas em todo o estado, um feito atribuído ao Secretário Geral do Partido no Acre, André Hassem. Nos bastidores, há rumores sobre uma possível fusão dos partidos SOLIDARIEDADE, PDT, CIDADANIA e PSDB, visando formar um dos maiores partidos do Brasil. Além disso, fontes exclusivas da coluna revelaram que em 07 de agosto, o ex-governador de Goiás e presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, estará presente em uma grande festa do partido no Acre, destacando ainda mais o cenário político local.

REATIVAÇÃO DOS QUIOSQUES

O Governo do Acre lançou uma licitação para conceder o uso dos quiosques públicos no Parque da Maternidade, em Rio Branco, visando estimular atividades econômicas, especialmente na área de alimentação. Esses espaços, que têm estado abandonados, serão revitalizados para atender a demandas crescentes da comunidade por opções comerciais e de lazer. A segurança é um aspecto crucial dessa iniciativa, uma vez que a região do Parque da Maternidade tem sido afetada por ocorrências de furto. Com a reativação dos quiosques, espera-se que o aumento da presença de pessoas e atividades contribua para melhorar a vigilância e a segurança pública no local.

MULHERES COM BOCALOM

O evento ‘’Mulheres com Bocalom’’, realizado na última quinta-feira (18) no Afa Jardim, foi um grande sucesso, reunindo centenas de apoiadoras da chapa Bocalom/Alysson. Segundo relatos, o candidato Bocalom demonstrou grande satisfação com a organização do evento e chegou até a telefonar para Charlene Lima, presidente do PL Mulher, para agradecer pessoalmente pelo feito. Charlene é creditada pela mobilização e organização do evento, que destacou o poder e a influência das lideranças femininas de Rio Branco.