Bruna Biancardi nega acordo milionário e voto de silêncio com Neymar

A influencer Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta quarta-feira (8/11), para esclarecer os mais recentes rumores em torno de seu relacionamento com Neymar Jr. Desta vez, a mãe de Mavie negou que tenha feito um acordo milionário com o atleta em troca de um voto de silêncio.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Bruna esclareceu os rumores e afirmou que não há qualquer tipo de acordo em torno de seu relacionamento com o jogador, marcado por traições e polêmicas.

“Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho, informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’ e esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido no dia de ontem, evitando, dessa forma, a propagação de informações inverídicas”, inicia o comunicado.

Sobre o assalto à casa de seus pais, em São Paulo, Bruna alega que “o caso está nas mãos das autoridades competentes e a Justiça será feita”, além de apontar que a situação foi apenas um roubo a uma residência.

Veja a nota completa: