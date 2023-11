Campeonato Estadual Feminino terá semifinais em duelos únicos; confira

O Campeonato Estadual de Futsal Feminino terá neste sábado (25), a partir das 19 horas, as disputas das semifinais em Rio Branco e Xapuri.

Atlético Xapuriense e Big Bran se enfrentam no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri. As meninas xapurienses realizaram a melhor campanha na fase de classificação e entram em quadra como favoritas.

No ginásio Álvaro Dantas, Real Sociedade e Veneza fazem o duelo das equipes da capital e sem favoritismo.

Sem vantagem

As equipes vão para os confrontos das semifinais sem vantagem. Se as partidas terminarem empatadas, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Disputa pela artilharia

Fernanda, do Atlético Xapuriense, é artilheira do Estadual com 9 gols. Lohanna, do Real Sociedade, é vice-artilheira com 7 gols. As duas atletas são peças importantes nos confrontos das semifinais.