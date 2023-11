Caso Larissa Costa, que foi decapitada pelo namorado no Acre, será tema de podcast 

A segunda temporada do primeiro podcast de true crime que abrange toda a Região Norte do Brasil, ‘Além do Crime’, estreou na última semana e o episódio desta quinta-feira, dia 16, será sobre o Caso Larissa Costa, adolescente de 17 anos, decapitada pelo namorado, que ainda levou a cabeça da jovem para a mãe dela, em 2020, em Rio Branco, no Acre.

A produção já aclamada pela crítica e público está de casa nova e com muitas outras novidades. Dessa vez a parceria foi fechada com o On Jornal, que vai transmitir ao vivo toda quinta, em todas as suas plataformas, a partir das 16h horário Manaus/17h horário Brasília. O podcast é apresentado pela jornalista Bruna Chagas e pela advogada Penélope Antony.

O Além do Crime relembra os crimes que mais chocaram a Região Norte do Brasil e debate com especialistas como psicólogos, para tratarem das questões que atingem a vítima e também desvendar um pouco sobre a mente do criminoso, e ainda convidam autoridades que estiveram trabalhando no caso.

Neste episódio, serão três convidados: Dr. Teotônio Rodrigues, promotor de Justiça do Ministério Público do Acre, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, que foi representante da acusação neste caso; o delegado do caso, Martin Hessel, delegado de Polícia Civil do Acre de 2011. Foi coordenador da Regional do Baixo Acre e titular da Delegacia do município de Plácido de Castro; Foi Delegado da DHPP entre 2018/2020. Foi Diretor do Departamento de Inteligência da PCAC e também Delegado da DRACO. Foi Diretor Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre entre 2014/2017.; e ainda a psicóloga Perita técnica do TJAM, Professora de Graduação e Pós-Graduação e trabalhou no sistema prisional por 9 anos.

Para Bruna, poder falar desses casos que estão no imaginário das pessoas e ainda trazer as autoridades envolvidas é de extrema responsabilidade, pois não fazem sensacionalismo e sim debates importantes para toda sociedade.

“Nós não narramos a história ou falamos por achismos, pelo contrário, nós estudamos e debatemos várias questões que envolvem o crime, justamente com quem esteve envolvido, como delagados, peritos, promotores. Além disso, alertamos as pessoas para que fiquem atentas a qualquer sinal de violência. Por isso somos ‘além do crime’, pois não falamos só do crime, mas de tudo o que envolve o ser humano e a sociedade, vai muito além.”

Para quem quiser seguir o podcast: @alemdocrimepodcast (instagram+youtube+tiktok+spotfy)- toda sexta, o episódio já fica disponível nessas plataformas.

BRUNA CHAGAS

15 anos de jornalismo. Formada com bolsa 100% na Faculdade Martha Falcão em Comunicação Social – Jornalismo, cursou até o 7º período de Letras na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

No jornalismo, passou pela Folha de S. Paulo e Estadão,dentre outros jornais e tvs importantes no Amazonas; Atualmente é assessora de imprensa da Editora Valer e colabora com reportagens especiais para UOL.

Formando MBA em Comunicação e Marketing pela Faculdade Descomplica, está fazendo pós em Investigação Criminal e Psicologia Forense.

PENÉLOPE ANTONY

Advogada, formada pelo Ciesa; Professora de Direito em várias faculdades de Manaus; Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA); palestrante; É sócia-administradora do escritório Jurídico Antony & Chagas há mais de 10 anos.