CBDE oficializa calendário e Acre pode ter etapa dos Jogos Escolares Brasileiros

O departamento técnico da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) divulgou nesta terça, 14, o calendário das etapas dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-18, novidade da temporada de 2024.

“Fizemos o pedido para o Conselho de Administração da CBDE e a nossa solicitação foi aceita por unanimidade. As competições serão realizadas entre os meses de maio e julho e por isso precisamos começar a trabalhar no planejamento”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Definir modalidade

Segundo João Renato Jácome, a modalidade programada para o Acre ainda não foi definida, mas existe a intenção de receber o vôlei de praia ou o tênis de mesa. “Precisamos pensar em todos os aspectos como voos para Rio Branco e hotéis. Esses detalhes são fundamentais”, explicou o dirigente.

Cruzeiro do Sul como opção

João Renato Jácome colocou a cidade de Cruzeiro do Sul como uma excelente opção para receber uma etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18. “Rio Branco oferece boas condições, mas levar um evento deste nível para Cruzeiro do Sul seria fantástico. Vamos começar a planejar”, afirmou o presidente.