Concurso Bacen: confira as etapas do certame; banca foi definida!

O Concurso Bacen (Banco Central do Brasil) será organizado pelo Cebraspe e contará com 100 vagas para analista, sendo 50 para o setor de Tecnologia da Informação (Infraestrutura, Rede e Desenvolvimento) e 50 para Analista com conhecimentos de Economia e Finanças.

Os aprovados para o cargo de analista terão a remuneração inicial de R$ 20.924,79 e, ao término da carreira, contarão com o salário de a R$ 29.832,94. Um excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira pública!

Dessa forma, para te instruir na organização de seus estudos, o Direção conferiu o último edital e elencou todas as etapas do certame; confira!

Concurso BACEN: confira as etapas do certame!

Organizado em 2013 pelo Cebraspe, o último edital do Concurso Bacen foi voltado para o provimento de vagas para analista e técnico, sendo que, a primeira carreira, contava com as seguintes especialidades:

Área 1 – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Área 2 – Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Área 3 – Política Econômica e Monetária

Área 4 – Contabilidade e Finanças

Área 5 – Infraestrutura e Logística

Área 6 – Gestão e Análise Processual

O certame em questão foi divido em duas etapas, conforme é evidenciado a seguir:

Primeira etapa

Provas Objetivas

Provas Discursivas

Avaliação de Títulos (somente para analista)

Segunda etapa

Programa de Capacitação

Com relação a prova objetiva para analista, têm-se a seguinte divisão:

Seguindo o padrão do Cebraspe, as questões foram a partir do julgamento de “certo” ou “errado” e foram centradas nas áreas de conhecimentos básicos (50 questões) e específicos (70 questões).

A prova discursiva, por sua vez, consistiu na elaboração de uma análise de situação problema (estudo de caso), seguindo estes critérios:

Apresentação e a estrutura textuais;

Desenvolvimento do tema;

Avaliação do domínio da modalidade escrita.

Confira o conteúdo programático do Concurso Bacen (analista):

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5. Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase. 7 Sintaxe da

1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5. Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase. 7 Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e verbal. 11 Significação das palavras. 12 Redação e correspondências oficiais: Manual de Redação da Presidência da República.

LÍNGUA INGLESA: 1 Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa. 2 Gramática para a compreensão de conteúdos semânticos.

1 Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa. 2 Gramática para a compreensão de conteúdos semânticos.

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelas verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

Resumo concurso Bacen