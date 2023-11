Corpos das vítimas de trágico acidente na BR-317 são identificados; saiba mais

A equipe técnica do Instituto Médico Legal (IML) realizou a identificação do casal que morreu, após o trágico acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (13), na BR-317, próximo de Capixaba (AC).

Cirilo José Melo Campelo, militar aposentado e sua esposa, Maria Antônia Cavalcante da Silva, 46 anos, ambos moradores do bairro Jardim Eldorado, estavam juntos no veículo no momento da tragédia.

Peritos do IML da capital, estiveram no local do acidente, colheram todas as informações e ouviram testemunhas, o laudo sobre as circunstâncias que causaram o acidente será divulgado nos próximos dias. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou todo perímetro onde tudo aconteceu por horas, quem presenciou o fato ficou chocado com a cena de destruição ocasionada no local.

URGENTE: acidente grave na BR-317 deixa casal morto e quatro feridos; VÍDEO

As quatro vítimas que estavam na camionete foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).