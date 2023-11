Defensoria Pública do Acre é destaque em prêmio nacional de inovação tecnológica

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) foi destaque o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial J.Ex, de relevância internacional, na noite desta terça-feira, 21, em Brasília. Concorrendo com mais de 400 projetos, a DPE foi classificada como finalista junto com três instituições brasileiras, na categoria “Executivo de Tecnologia”.

A defensora pública-geral, Simone Santiago e o chefe do Setor de Tecnologia da Informação (TI), Genésio Batista de Mendonça Neto, representaram a Defensoria na entrega do prêmio, realizado no Dúnia City Hall.

O Prêmio de Inovação é uma iniciativa do J.Ex e conta com o apoio da Fundação Instituto de Administração (FIA). Ele dá destaque para os gestores de tecnologia que desenvolvem projetos com foco na melhoria e modernização das entidades do Sistema de Justiça.

A defensora pública-geral, Simone Santiago destacou a relevância da conquista. “Valorizar a tecnologia da informação tem sido uma atitude constante da nossa gestão à frente da Defensoria do Acre. Precisamos acompanhar as inovações tecnológicas para oferecer o melhor serviço aos nossos assistidos, cumprindo a nossa missão. Mais do que uma satisfação, é um orgulho ver a nossa Defensoria aqui representada neste importante prêmio”, disse.

Para o chefe do Setor de TI da DPE/AC, essa premiação motiva ainda mais o trabalho que vem sendo realizado, além de ser inspiração para projetos futuros que gerem impactos positivos para a Defensoria Pública e todo o ecossistema de justiça.

“Meu sentimento é apenas de gratidão. O que me motiva é cada dia mais dar condições às defensoras e defensores, servidoras e servidores para atender com qualidade nossos assistidos. Minha formação em Direito e minha qualificação em TI me ajudam a planejar nesse âmbito, o que impacta diretamente o modo como os assistidos são atendidos, o que é uma responsabilidade enorme”, destacou.

Genésio Batista, que foi proponente do projeto premiado, fez questão de reforçar a importância do trabalho conjunto. “Tenho uma equipe aguerrida que, junto comigo, acredita no planejamento e faz dar certo, além da Administração Superior, que escolheu investir nesse projeto tecnológico”, finalizou.