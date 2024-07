Mudar de casa várias vezes na infância aumenta risco de depressão na vida adulta

Para os pesquisadores, os achados demonstram que crescer em um ambiente doméstico estável, em termos de localização, pode ser uma forma de proteção contra transtornos relacionados à saúde mental.

“Sabemos que há uma série de fatores que levam uma pessoa a ser diagnosticada com uma doença mental. No entanto, esta é a primeira evidência que sugere que mudar para um novo bairro durante a infância está entre eles, e acreditamos que os números que estamos vendo podem ser a ponta do iceberg”, afirma Clive Sabel, professor de Big Data e Ciência Espacial da Universidade de Plymouth e principal autor do estudo, em comunicado.

Qual é a possível relação entre mudanças de casa e saúde mental?

Os achados do estudo corroboram com evidências anteriores que mostram que crianças que se mudam com mais frequência desde o nascimento até a metade da adolescência têm mais probabilidade de sofrer resultados adversos, incluindo tentativa de suicídio, criminalidade violenta, doença mental e abuso de substâncias.

Na visão de Sabel, durante a infância, as crianças estão construindo suas redes sociais através da escola, grupos esportivos e outras atividades. “Cada vez que elas têm que se adaptar a algo novo, isso pode ser perturbador, então potencialmente precisamos encontrar novas maneiras de ajudar as pessoas a superar esses desafios”, afirma.

Apesar de o estudo ter incluído apenas pessoas dinamarquesas, os pesquisadores acreditam que resultados semelhantes podem ser encontrados em outras partes do mundo. “Este estudo enfatiza a importância de políticas globais que permitam e apoiem infâncias sedentárias, mas que levem em consideração identidades regionais e culturais”, completa Sabel.