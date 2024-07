Quem é a médica presa por sequestrar bebê recém-nascida em MG

Quem é a médica

Cláudia Soares Alves é médica e teve o primeiro registro no Conselho Federal de Medicina (CFM) homologado em novembro de 2004. De acordo com o órgão, ela tem especialidades em neurologia e clínica médica. Portanto, diferentemente do que teria informado, ela não é pediatra.

O currículo Lattes da suspeita informa que ela se formou em medicina em 2004 pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). A CNN entrou em contato com a instituição para confirmar se a informação é verídica, mas ainda não obteve retorno.

Ainda de acordo com o currículo Lattes, Cláudia concluiu em 2011 a especialização em neurologia. Em 2023, finalizou o doutorado em medicina e ciências da saúde.

Desde 2019. Cláudia é professora nos cursos de enfermagem e medicina na Universidade Estadual de Goiás, no campus Itumbiara. A informação é confirmada no site da instituição.

Em abril deste ano, foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação de Cláudia como docente na Faculdade de Medicina de Umuarama, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Além das aulas, a profissional trabalhava em uma clínica particular em Itumbiara.

Nas redes sociais, Claudia tem um perfil com mais de 10 mil seguidores e que está ativo desde 2019. A médica posta conteúdos frequentes a respeito de questões relacionadas à neurologia, como enxaqueca, acidente vascular cerebral (AVC), distúrbios do movimento, esclerose múltipla e Alzheimer.

A Polícia Civil de Minas Gerais informa que a presa não possui antecedentes criminais.

Outro lado

A CNN tenta contato com a defesa de Claudia Soares Alves, mas ainda não obteve retorno.