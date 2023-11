Em vídeo, secretário explica como será feita convocação do concurso da Sesacre

O secretário de saúde do governo Gladson Cameli, Pedro Pascoal, usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para explicar como será realizada a convocação dos aprovados do concurso da pasta, que tiveram o chamamento oficializado na terça-feira (28).

Foram convocados mais de 400 profissionais de saúde aprovados no último concurso público da pasta. A convocação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

“Um compromisso do governador @gladsoncameli com a população acreana, gerando emprego e renda, e garantindo estabilidade financeira”, afirmou.