Eminem chegará ao Fortnite na próxima semana; veja detalhes

Muitas figuras famosas já fizeram crossover com Fortnite, e agora chegou a vez do rapper Eminem.

A novidade foi revelada, nesta quarta-feira (22), no perfil oficial do game no X (antigo Twitter). Entre os destaques da parceria, os jogadores poderão conferir skins temáticas de Marshall Mathers, que chegam à loja de itens na próxima quarta (29).

Além disso, o rapper fará uma apresentação ao vivo no game, no dia 2 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). Confira as imagens abaixo:

Fortnite está disponível gratuitamente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iOS (via Xbox Cloud Gaming).

✅ Unforgettable event

✅ Evolving all things as you know them

✅ Memorable reveal toward the end December 2, 2023. 2pm ET. pic.twitter.com/xAhMKtmwiG — Fortnite (@FortniteGame) November 21, 2023

