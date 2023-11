Energisa anuncia reajuste de tarifa de energia em 22,7% no Acre; saiba o motivo

Nas últimas semanas, os acreanos enfrentaram os efeitos do fenômeno climático El Niño, que se manifestou em temperaturas elevadas e condições meteorológicas adversas. Além dos desafios impostos pela mudança climática, a população acreana agora se depara com mais uma preocupação: a anunciada majoração média de 22,7% nas tarifas de energia elétrica, a partir de dezembro, pela empresa Energisa Acre.

O El Niño, conhecido por influenciar padrões climáticos em várias partes do mundo, impactou diretamente o consumo de energia no estado. O aumento das temperaturas levou a uma maior demanda por consumo, resultando em um consumo de energia mais elevado.

Se não bastasse o fenômeno climático, a Energisa anunciou o reajuste de 22,7% na cobrança da tarifa de luz aos acreanso. Segundo a empresa, nos primeiros quatro meses deste ano, cerca de 2,5 mil ‘gatos’ de furto de energia elétrica. Em 2022, esse número alcançou 12,5 mil ligações clandestinas.

O presidente do Conselho de Consumidor de Energia do Acre, Ivan de Carvalho, enfatizou que a quantidade de energia desviada seria suficiente para abastecer toda a cidade de Cruzeiro do Sul, situada na região do Vale do Juruá, com uma população aproximada de 90 mil moradores. Adicionalmente, Carvalho alertou para a alta inadimplência no pagamento, com 50% dos moradores da Cidade do Povo registrando inadimplência no mês passado.

Além dos ‘gatos’ de furto de energia, Carvalho destacou a alta inadimplência no pagamento. Segundo ele, 50% dos moradores da Cidade do Povo estavam inadimplentes no mês passado. Algumas famílias de baixa renda perderam o benefício da tarifa social após fiscalizações revelarem instalações comerciais clandestinas em suas residências, como salões de beleza, lanchonetes e borracharias.

“Todos estes fatores contribuíram para a empresa de distribuição de energia pedir a revisão da tarifa para a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) durante a audiência pública ocorrida na capital acreana”, afirmou Carvalho.

No mês de outubro, ocorreu uma audiência pública onde os consumidores apresentaram suas justificativas em caso de discordância do novo reajuste pleiteado pela empresa.

As novas tarifas, que variam de 20,55% (baixa tensão) a 27,31% (alta tensão), têm uma média de 22,07%. O dirigente da Energisa explicou que o reajuste também visa compensar investimentos da ordem de R$ 2 bilhões, incluindo a instalação de novas subestações de distribuição de energia nos municípios de Assis Brasil, Acrelândia e Manuel Urbano, bem como a expansão da rede de distribuição para atender a população no interior do estado.

“Foram construídos quase 2,2 mil quilômetros de rede de distribuição de energia elétrica na zona rural do Acre”, revelou.

Até a primeira semana de dezembro, a ANEEL deve anunciar oficialmente o reajuste da tarifa de energia elétrica no estado. O Acre conta atualmente com aproximadamente 285 mil consumidores, incluindo quase 40 mil estabelecimentos comerciais e empresariais.

“Mais de seis mil famílias na zona rural são atendidas pelo programa Luz Para Todos”, concluiu Carvalho, destacando a importância de programas sociais para garantir o acesso à energia elétrica nas regiões mais remotas.

Com informações do Jornal A Tribuna