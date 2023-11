Equipe de Taylor Swift já está no Brasil para shows e curte o Rio de Janeiro

O sonho de milhares de swifties está prestes a se realizar. Nesta sexta-feira (17), Taylor Swift faz seu primeiro de seis shows no Brasil da “Eras Tour” e sua equipe já está no Rio de Janeiro aproveitando os dias de descanso para conhecer a cidade. Dançarinos e parte da banda da cantora compartilharam registros passeando nesta terça-feira (14), inclusive no ponto turístico mais famoso Cristo Redentor.