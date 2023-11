Federação de Futebol antecipa decisão do Campeonato Estadual para sexta

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) resolveu atender um pedido da diretoria do CT Furacão e mudou a data da final do Campeonato Estadual Sub-11. A partida entre Santa Cruz e CT Furacão estava programada para segunda, 4, e agora vai ser realizada na sexta, 1º, às 16 horas, no Florestão.

Atletas farão testes

Segundo o técnico Bruno Melo, alguns atletas do CT Furacão irão realizar avaliações fora do Estado e por isso ocorreu o pedido para a FFAC. “O nosso pedido foi justo e precisamos agradecer a federação por ter atendido nosso pedido”, disse o treinador.

Mudar programação

A comissão técnica do Santa Cruz foi obrigada a mudar a programação para final. O técnico Cristiano Menezes terá o grupo completo na disputa do título.